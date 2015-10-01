Полторак запевняє, що для військових вже сформовано 100-відсотковий запас зимового одягу
Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що в цьому році на 100% створено запас зимового одягу для військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Полторак оголосив сьогодні під час колегії Міністерства оборони в Києві.
"Вперше сформовано запас зимового одягу, який дозволить в повному обсязі забезпечити особовий склад... до 15 жовтня ми маємо перейти на зимову форму одягу. Ці невеликі проблеми, які є ми, за 15 діб повинні вирішити. Для перевірки готовності до зими мною будуть відправлені робочі групи у війська", - сказав міністр.
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Також Полторак зазначив, що забезпечення військових у зоні АТО системами обігріву виконано на 99% і протягом 10 днів буде завершено повністю. Також міністр оборони зазначив, що створено тримісячний запас котельного палива.
Водночас Полторак наголосив на необхідності прискорення постачання у війська окремих видів майна.