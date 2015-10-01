В патрульну поліцію Краматорська і Слов'янська за три дні надійшло 1150 анкет

«Патрульна поліція – один з позитивних історичних моментів, ми вже бачимо реальні успіхи. Зростає рівень довіри і престиж служби, передає kramatorsk.info. Про це свідчать і ті набори, і ті конкурси, які сьогодні відбуваються під час вступу в наші навчальні заклади. І буде у нас нова професійна поліція, а всі професіонали, хто гідно і з честю носив мундир, безумовно залишаться, і продовжать далі служити і захищати», - зазначив Зорян Шкіряк.

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Радник міністра підкреслив, що формування патрульної поліції в Донецькій області буде мати певні особливості, враховуючи специфіку прифронтового регіону. Змінюється рівень підготовки і самі принципи навчання. Озброєння та оснащення патрульної поліції Донецькій області буде посилено.