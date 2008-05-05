Засуджено організатора вирощування голландської коноплі в парниках

У Запоріжжі до 5 років позбавлення волі засуджений організатор злочинної групи, яка вирощувала в парниках коноплі з насіння, завезеного з Голландії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УСБУ в Запорізькій області, відповідний вирок лідерові організованої злочинної групи виніс Апеляційний суд Запорізької області.

"Кримінальну справу відносно групи наркоділків було порушено в липні 2007 року Управлінням СБУ в Запорізькій області, співробітники якого встановили, що двоє учасників групи одержували з Голландії селекційне насіння конопель з високим вмістом психоактивної речовини і за допомогою спільників вирощували з них наркотичні рослини в побудованих в Чернігівському районі Запорізької області парниках загальною площею близько 1000 квадратних метрів", - повідомили в УСБУ.

За інформацією прес-служби відомства, 4 членам організованої злочинної групи інкримінувалося скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст. 307 і ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, зберігання і збут наркотичних речовин; посів або вирощування снодійного маку або конопель).

Місцевий суд Шевченківського району Запоріжжя засудив всіх 4 учасників групи до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з випробувальними термінами, проте Апеляційний суд Запорізької області за поданням прокуратури змінив вирок лідерові групи - засудив його до 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, повідомили в прес-службі УСБУ в Запорізькій області.