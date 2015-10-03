На Львівщині прикордонники затримали 7 нелегалів з Іраку та Сирії

Як повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України, інформацію про групу, яка намагатиметься протиправно перетнути кордон на ділянці відділу «Морозовичі», прикордонники отримали заздалегідь. В ході перевірки отриманої інформації один з прикордонних нарядів виявив групу осіб, які рухалися в напрямку лінії кордону. При наближені правоохоронців 2 невідомих осіб намагалися втекти, однак їм не вдалося. В результаті затримано 7 осіб без документів. Під час співбесіди вони розповіли, що один з них – громадянин Сирії, інші – громадяни Іраку.

Також у ДПСУ додали, що під час огляду навколишньої території прикордонники виявили 5 надутих камер до автомобільних коліс. Ймовірно, саме за їх допомогою нелегальні мігранти планували потрапити до Польщі, оскільки кордон на ділянці відділу «Морозовичі» проходить по річці Західний Буг.

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Крім того, за допомогою службової собаки поблизу місця затримання нелегалів було виявлено особу без документів, яка, ймовірно, супроводжувала іноземців.

Усіх затриманих доставлено на відділ прикордонної служби. Громадянина України передано співробітникам СБУ. А на громадян Іраку та Сирії складено адмінпротокол. Їх подальшу долю вирішуватиме суд.