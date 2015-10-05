У Слов'янську переселенці ремонтують спортивні об'єкти

Як повідомляється на сайті міської ради Слов'янська, одне із завдань організації Save the Children в Україні - це допомога у працевлаштуванні осіб з числа тимчасово вимушених переселенців.

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В ході зустрічі начальника відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ради і представника організації були озвучені найбільш важливі проблеми сфери фізичної культури і спорту - а це стан матеріально-технічної бази комунальних закладів та спортивних залів навчальних закладів міста і намічений план дій.

Зокрема, на стадіоні "Хімік" тимчасово працевлаштовані 20 вимушених переселенців, які облагороджують територію, штукатурять і роблять стяжку фундаменту трибун, проводять фарбування огорожі, спортивного обладнання, побілку дерев.

У Слов'янському хіміко-механічному технікумі та Слов'янському професійному художньому ліцеї працевлаштовані по 10 чоловік. На даний момент в навчальних закладах пофарбовані спортивні зали, роздягальні, спортивні снаряди на вулиці (бруси, перекладини, рукоходом, смуга перешкод, міні-футбольні ворота), приведено в порядок тренажерний зал.

У серпні завдяки організації Save the Children в Україні в залі вільної боротьби спортивного залу комунального позашкільного навчального закладу "Міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" було перекрито дах (100 кв. м) проведено косметичний ремонт стелі і стін, пофарбовані душова, роздягальня , проведені ремонтні роботи в підсобних приміщеннях.

Додамо, що організація Save the Children в Україні не тільки тимчасово працевлаштовує вимушених переселенців, але і забезпечує їх будівельними матеріалами для проведення відповідних робіт.