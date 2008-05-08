Україна запропонувала Газпрому контракти на 15 років
14:34, 08 травня 2008Суспільство
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Переговори - одразу після травневих свят
|Олег Дубина
Про це заявив голова правління "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА, передає Лента.ру.
Він наголосив, що пропозиції Києва вже направлено в "Газпром".
Планується, що на основі довгострокової угоди з`являться два контракти - один на постачання газу для України, а інший - на транспорт палива через країну для Європейського Союзу.
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