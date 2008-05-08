Результати тестування з української обіцяють вже за тиждень

Учасники зовнішнього оцінювання зможуть довідатися про результати тестування з української мови та літератури 15 травня.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Українським центром оцінювання якості освіти, повідомляє Інформаційний центр незалежного оцінювання.

"Кожен учасник зовнішнього оцінювання, починаючи з 15 травня, зможе дізнатися про результати, отримані з української мови і літератури, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти", - йдеться в заяві Центру. Для цього потрібно буде на спеціальній сторінці сайту ввести персональні дані учасника: прізвище, ім′я, по батькові, серію та номер документа, який було подано під час реєстрації.

Офіційні сертифікати з результатами зовнішнього оцінювання, які слід подавати до приймальних комісій вищих закладів освіти, надійдуть в індивідуальних конвертах до пунктів реєстрації до 30 травня.

Як повідомлялося, станом на 8 травня Український та регіональні центри оцінювання якості освіти завершили перший етап визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Усі роботи учасників зовнішнього оцінювання з української мови розпізнані, ідентифіковані та перевірені.

Тестування з української мови та літератури було найбільш масовим, оскільки воно обов’язкове для всіх бажаючих вступити до вищих закладів освіти. В оцінюванні знань з української мови та літератури 22 квітня 2008 року взяли участь 460 тис. 282 особи.