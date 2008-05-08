Газпром став третьою за вартістю компанією світу

Російська газова монополія "Газпром" перевершила за ринковою капіталізацією такі компанії як China Mobile і General Electric і тепер посідає третій рядок у рейтингу найдорожчих публічних корпорацій світу. Про це повідомляють “Подробности” з посиланням на агентство Bloomberg.

На середину 8 травня акції "Газпрому", найбільшого виробника газу в світі, зросли на 4,3 відсотка. Таким чином, загальна капіталізація компанії склала 8,15 трильйона рублів (341 мільярдів доларів). China Mobile, найбільший стільниковий оператор світу, коштує на ринку 337,3 мільярда доларів, а General Electric - 325 мільярдів доларів.

Перші два рядки в рейтингу компаній з найбільшою капіталізацією займають нафтові корпорації - американська ExxonMobil і китайська PetroChina. Їх вартість оцінюється в 476 і 441 мільярд доларів відповідно.