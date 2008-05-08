Фрегат українських ВМС вирушає в Середземне море на бойове чергування

10 травня фрегат «Гетьман Сагайдачний» Військово-морських сил Збройних Сил України вирушить з порту Севастополь на бойове чергування у Середземному морі в рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, під час підготовки до виходу екіпаж фрегата «Гетьман Сагайдачний» успішно виконав необхідні практичні ракетні та артилерійські вправи. Також екіпаж провів низку корабельних навчань, зокрема, прийом вдень і вночі на борт фрегата гелікоптера.

Корабель стовідсотково укомплектований особовим складом, екіпаж допущений до до виконання бойових вправ. Також на борту фрегата встановлено необхідну апаратуру зв’язку та апаратуру висвітлення надводної обстановки.

Під час участі в операції „Активні зусилля” український корабель здійснить заходи у порти середземноморських країн.

Участь в антитерористичній операції та бойове чергування фрегат «Гетьман Сагайдачний» триватиме 90 діб, повідомили у прес-центрі.

*** Фрегат «Гетьман Сагайдачний» побудовано у 1993 році на суднобудівному заводі „Залив” (Керч). Командир корабля – капітан 3-го рангу Антон ГЕЛУНОВ.

Практична фаза операції „Активні зусилля” розпочалася 6 жовтня 2001 року.

Мета операції НАТО “Активні зусилля” – боротьба з тероризмом у межах зони проведення операції у Середземному морі шляхом запобігання нелегальним перевезенням морем зброї й боєприпасів, протидії незаконним переміщенням людей та іншій незаконній діяльності з використанням цивільних суден.

Основні завдання операції – патрулювання та контроль за переміщенням суден в зоні проведення операції.

Україна стала другою з країн – нечленів НАТО, яка приєдналася до операції “Активні зусилля”.

Основні форми участі ЗСУ в операції “Активні зусилля” полягають у функціонуванні на базі штабу ВМС Контактного пункту – елементу взаємного обміну інформацією у рамках операції, направлення українського офіцера зв’язку до штабу операції (Неаполь, Італія), залучення групи військового персоналу ЗСУ для участі в огляді підозрілих суден, направлення кораблів та підрозділів ВМС до складу сил, визначених до участі в операції “Активні зусилля”.

В операції «Активні зусилля» торік брали участь корвети ВМС України «Тернопіль» та «Луцьк».