Медведчук відграє роль комунікатора з "ЛНР" і "ДНР" - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час прес-конференції на базі центру підготовки СБУ.

«Медведчук відіграє роль комунікатора (при звільненні полонених) з тією стороною», - сказав Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава "Українського об'єднання патріотів – КРІП" в Донецькій області, радник з військових питань екс-губернаторів Донецької та Дніпропетровської областей Роман Світан заявив, що звільнення українських заручників з полону російських терористів перешкоджає кум Путіна Медвечук, втручаючись у всі переговорні процеси на етапі виконання.