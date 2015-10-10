Медведчук відграє роль комунікатора з "ЛНР" і "ДНР" - СБУ
14:15, 10 жовтня 2015Суспільство
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Екс-глава адміністрації президента України, представник України в тристоронній контактній групі Віктор Медведчук відіграє роль комунікатора з представниками угруповань «ЛНР/ДНР».
Медведчук / Радіо Свобода
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час прес-конференції на базі центру підготовки СБУ.
«Медведчук відіграє роль комунікатора (при звільненні полонених) з тією стороною», - сказав Грицак.
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Як повідомляв УНІАН, раніше глава "Українського об'єднання патріотів – КРІП" в Донецькій області, радник з військових питань екс-губернаторів Донецької та Дніпропетровської областей Роман Світан заявив, що звільнення українських заручників з полону російських терористів перешкоджає кум Путіна Медвечук, втручаючись у всі переговорні процеси на етапі виконання.
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