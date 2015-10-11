Жахливе ДТП на Житомирщині: за кермом одного з авто був працівник іноземного консульства

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Житомирській області.

Зазначається, що «вчора близько 22.15 на 187 км автодороги Київ-Чоп автомобіль «Тойота» під керуванням 59-річного працівника одного із іноземних консульств в Україні скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ», який виїжджав з другорядної дороги і водій якого не переконався у безпечності свого маневру".

Про яке саме консульство йдеться, міліція наразі не уточнює через таємницю слідства.

Водночас в обласному главку повідомили, що загиблими в ДТП є водій «ВАЗу», 18-річний житель селища Курного Житомирської області, та п’ятеро його пасажирів - двоє хлопців та троє дівчат, 1997, 1998, 1999, 2000 років народження, також жителі сіл Курного та Березової Гаті.

Доставлена до лікарні пасажирка «Тойоти» має політравму, їй 60 років.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.