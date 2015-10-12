Екс-співробітник СБУ: Одна з "сильних" країн має супутникові знімки катастрофи МН17

Про це заявив екс-начальник Головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вовк, пише Новая газета.

"У момент пуску "Бука" російських супутників над цими територіями не було. Чиї були? Нехай дадуть знімки ті, хто їх має. А має одна з країн, яка належить до сильних. Знімки, підкреслюю, тієї катастрофи і того місця. Чому їх не оприлюднили досі, я не знаю. Міжнародній групі ці знімки теж не передані", - сказав він.

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За його словами, космічна зйомка, може виявитися вирішальною, "але на даний момент поки вона відсутня".

Крім цього, Вовк зазначив, що проводяться технічні експертизи.

"У Голландії....знаходиться ангар, де йде реконструкція літака. Речі, предмети, осколки, вибачте, нігті, шпильки — все, що було зібрано, зрізано на місці падіння літака, а, може, навіть не має відношення до нього, але з кола, визначеного для дослідження... Це — матеріали для технічної експертизи. Інші експерти, які вивчають, наприклад, траєкторію руху ракети і літаків, не залежні від реконструкторів, можуть залучатися за необхідності...Правда, експерти вивчають в основному питання, пов'язані з матеріальними носіями інформації. Щоб потім зіставити теоретичні викладки і зробити більш точний висновок — з якою швидкістю летів осколок, на якій швидкості було вражено кабіну літака", - сказав він.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.