"Свободівці" проходять у справі про масові вбивства на Майдані в якості свідків - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Він заявив, що жодного політичного підтексту у вчорашніх обшуках у помешканнях “свободівців”, немає, а рішення про їхнє проведення приймав слідчий, оскільки вважає, що на даному етапі цей інструмент ведення слідства є доречним.

“Я однозначно і категорично запевняю, що жодні політичні сили і вподобання не мають жодного впливу на процес розслідування. Обшуки проводилися не у представників ВО “Свобода”, а в осіб, щодо яких є необхідність перевірити певну інформацію, що стосується подій 20 лютого на вулиці Інститутській в Києві”, - пояснив Горбатюк.

Читайте такожВ ЄС згадали ідеали Майдану і заявили про допомогу у боротьбі з корупцією

За його словами, для перевірки даної інформації слідчий обрав таку форму слідчих дій як обшук.

Мотивація обшуку, за словами Горбатюка, зумовлена тим, що мало місце певне приховування інформації щодо перебування трьох “свободівців” (Ігор Янків, Олександр Сич, Олег Панькевич) 20 лютого минулого року саме в готелі “Україна” в центрі столиці.

Також він зауважив, що ці особи викликані на допит до слідчого як свідки на 16 жовтня.

Горбатюк звернувся до “свободівців” з проханням не політизувати, а прийти до слідчого і дати відповіді на його питання.

Читайте такожКолишній віце-прем'єр Сич заявляє, що обшук у нього вдома проходить через події на Майдані

Також Горбатюк повідомив, що в ході обшуку було вилучено речові докази у вигляді фото- та відеозапису подій 20 лютого 2014 року.

Він підтвердив, що в одного з обшукуваних слідчі були вимушені зламати замок у вхідних дверях квартири у Львові.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в помешканні заступника голови ВО "Свобода”, екс-віце-прем'єр-міністра Сича в Івано-Франківську та в квартирі іншого заступника голови "Свободи" Ігоря Янківа у Львові представники Генпрокуратури та Служби безпеки України провели обшуки.

За словами прес-секретаря голови ВО „Свобода” Олега Тягнибока Христини Равлюк, у помешканні Сича було вилучено флешку з фотографіями та офіційно зареєстрований іменний пістолет, який Сич отримав від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Читайте такожЗамголову "Свободи" Панькевича викликають на допит в ГПУ

"У помешканні Янківа не було, там знаходилася його теща, яка побоялася відчинити двері невідомим у цивільному, які не представилися. Після цього двері виламали і в помешканні більше години проходив обшук з порушенням всіх норм, без присутності Янківа. Адвокати, які прибули на місце, зафіксували порушення і викликали поліцію. У протоколі обшуку було вказано, що під час обшуку в квартирі нічого не знайшли", - повідомила Равлюк.

Крім того, 12 жовтня у помешканні заступника голови ВО "Свобода” Панькевича пройшов обшук. Було вилучено офіційно зареєстрований мисливський карабін і відеокамеру.