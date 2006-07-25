Харківська облрада скасувала ”територію без НАТО”

Депутати Харківської облради на сесії 25 липня визнали своє попереднє рішення від 3 червня "Про забезпечення позаблокового нейтрального статусу України і конституційних засад суверенітету та незалежності України на території Харківської області" недійсним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сесії заступник голови облради Сергій ЧЕРНОВ. За його словами, червневе рішення облради було зумовлене подіями в Криму і допущеними при цьому порушеннями законодавства. Беручи до уваги те, що вдалося не допустити перебазування військової техніки за межі Феодосійського морського порту, те, що у 2006 р. в Україні не передбачені навчання за участю військового контингенту НАТО, а також поновлення роботи Верховної Ради, в компетенції якої питання щодо надання дозволу на проведення навчань за участю військових підрозділів інших держав, облрада і вирішила вважати головну мету рішення від 3 червня вважати досягнутою.

Голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ запропонував рішення від 3 червня відмінити як незаконне. Але його пропозицію депутати не підтримали. Наприкінці червня прокуратура Харківської області направила до місцевого суду Київського району Харкова позов щодо визнання рішення облради від 3 червня недійсним. Присутній на сесії прокурор Харківської області Василь СИНЧУК сказав, що підтримує пропозицію А.АВАКОВА і буде опротестовувати і сьогоднішнє рішення сесії в суді.