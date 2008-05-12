Київський менеджер привласнила мільйон гривень інвестиційних коштів

У столиці працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито менеджера відділу акціонерного комерційного банку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зазначена особа впродовж 2005-2006 років, під приводом інвестування будівництва житла, заволоділа грошовими коштами інвесторів на загальну суму понад один мільйон гривень. Слідчим відділом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України (шахрайство).