Погода порадує українців у святкову середу сонцем і теплом

Як повідомляє ТСН.ua, відсьогодні почнеться поступове потепління. Температура повітря вночі становитиме 0+5 градусів, вдень у більшості областей потепліє до +7+14 градусів. На Закарпатті очікується до +12+17 градусів. У західній частині опади малоймовірні.

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Температура повітря вдень 8-13 тепла, на Закарпатті до 15-17 градусів тепла. У північних областях опадів не передбачається. Денна температура повітря становитиме 8-13 градусів тепла У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вдень 9-14 градусів тепла. У східних областях переважатиме суха погода, лише в Приазов'ї місцями пройдуть невеликі дощі.

Стовпчики термометрів зафіксують температуру повітря 7-12 градусів тепла. У південній частині місцями невеликий дощ пройде лише в Криму на Запоріжжі. Денна температура повітря 9-14 градусів тепла. У Києві буде сухо та ясно. Температура повітря вдень 9-11 градусів тепла. Вітер в Україні південно-східний, на сході - північно-східний, 5-10, на заході та південному сході місцями пориви 15-18 м/с.