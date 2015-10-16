Понад половина жителів Донеччини готові йти на будь-які компроміси з РФ щодо Донбасу заради миру - опитування

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи", передає ZN.UA.

У Донецькій області переважає думка, що заради миру потрібно йти на будь-які компроміси з ким завгодно і про що завгодно (54%), а в Луганській області більшість вважає, що заради миру потрібно йти на компроміси, але не на будь-які (54%).

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У Донецькій і Луганській областях по-різному ставляться до перспективи введення міжнародних миротворчих сил: у Донецькій області негативно – 66%, позитивно – 20%, у Луганській, відповідно – 33% негативно і 38% позитивно.

Опитування жителів Донецької і Луганської областей (на підконтрольних Україні територіях) було проведено з 3 по 12 жовтня 2015 року Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та фірмою Ukrainian Sociology Service.

Всього було опитано 1000 респондентів (по 500 в кожній області) за вибіркою, репрезентативною за показниками віку, статі, виборчих округах Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки у межах 3,5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з опитуванням, проведеним соціологічною службою Центру Разумкова, 66% жителів України вважають, що ситуація в країні розвивається в неправильному напрямку.