Правоохоронці повідомили про підозру капітану "Іволги"

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Одеської області з посиланням на заступника прокурора області Олега Жученка.

Вирішується питання про обрання капітану катера запобіжного заходу.

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Прокуратура області контролює хід розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що спричинило загибель людей). Санкція зазначеної статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

"Звертаємо увагу, що в даний час не встановлені анкетні дані однієї загиблого людини, у зв'язку з чим прокуратура звертається до громадян і засобів масової інформації з проханням надати будь-яку корисну інформацію", - зазначили в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня у Чорному морі біля селища Затока Одеської області, перекинувся катер "Іволга", на борту якого, як було заявлено, знаходилося 36 осіб, з яких загинуло 14.

18 жовтня у регіональному главку МВС заявили, що не виключається збільшення чисельності загиблих. Пошуково-рятувальна операція ще не завершена і на борту могло бути понад 40 осіб.

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Як зазначив глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, максимально це судно може взяти на борт 12 пасажирів. На його думку, причини трагедії – злочинна недбалість, як капітана судна, так і контролюючих служб, оскільки прикордонники знали, що на борту "Іволги" - 33 пасажира, але на інформацію про явне перевантаження ніхто з представників відповідних відомств не відреагував.

Також встановлюється, чому відповідні служби вчасно не відкрили міст, щоб відкрити доступ рятувального судна.