В Україні різко похолоднішає

Згідно з повідомленням, атмосферний фронт, який насувається на Україну, принесе із собою дощі, грози, шквальний вітер і різке похолодання. Опади випадуть вже завтра в західних областях країни, а в середу холодний шквальний вітер і дощі накриють всю територію України. опадів не буде тільки на Сході — туди негода добереться лише у другій половині поточного тижня. Сьогодні, 19 жовтня, дощі підуть на Заході і Півночі України, на решті території країни обійдеться без опадів.

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На Сході слід очікувати від 11 до 14 градусів тепла, на Заході — від 10 до 14 градусів, в Центральній частині країни повітря прогріється до температури від 11 до 14 градусів, на Півдні — від 15 до 17 градусів, а на півночі буде від +7 до +11 градусів тепла.

У Києві дня пройде без опадів, денна температура становитиме від 0 до 11 градусів тепла.