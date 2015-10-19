Віру Савченко таки пустили до Росії – адвокати
Сестру незаконно ув’язненої в Росії Надії Савченко - Віру Савченко – сьогодні пустили на територію РФ.
Про це повідомив у Twitter адвокат Марк Фейгін.
Водночас він наголосив, що спочатку Вірі Савченко все ж було відмовлено у пропуску.
«Ось і приклад безумовної сили публічності: Віру Савченко пропустили до РФ. Спочатку Вірі Савченко відмовили, а потім пустили...», - написав адвокат.
Ще один захисник Савченко Ілля Новіков повідомив у Twitter, що перед цим сестру української льотчиці офіційно не пускали до РФ у «Пулково».
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«Віру Савченко щойно офіційно не пустили до РФ в Пулково. Зараз повинні видати документи з реквізитами. Для цього і полетіла», – написав він.
Як повідомлялося, раніше ФСБ Росії заборонила сестрі незаконно ув’язненої в Росії Надії Савченко Вірі в’їзд на територію РФ до 2020 року.