Без розмінування на Донбасі неможливо досягти прогресу - ОБСЄ

Як повідомляє білоруське телеграфне агентство БЕЛТА, про це він заявив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи.

"Робоча група з безпеки сконцентрувалася на питанні розмінування, зокрема, у вигляді намічених термінових гуманітарних та економічних проектів. Група погодилася продовжити роботу з вироблення принципів розмінування і складання списку відповідних пріоритетів. Ми вважаємо, що це дуже важливо. Без розмінування як можна досягти прогресу в інших сферах? Як можна буде досягти прогресу з гуманітарних питань, з економічних і політичних?", - сказав Сайдик.

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Він також повідомив, що робоча підгрупа з питань безпеки продовжить роботу з питання деескалації конфлікту в районі Широкиного, з верифікації виведення важкого озброєння.

У ході нинішнього раунду переговорів політична підгрупа обговорювала роль ЗМІ і партій у згаданих виборах.