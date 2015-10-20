Спецпредставник ОБСЄ відзначає прогрес у відновленні інфраструктури в зоні конфлікту на Донбасі

Як повідомляє білоруське агентство БЕЛТА, про це він заявив сьогодні журналістам після засідання групи.

"Є значні кроки з відновлення залізничного сполучення і ліній електропередач. Можна сказати, з кожним днем збільшуються обсяги поставок вугілля на територію, підконтрольну уряду України. Звичайно, це дуже важливо для енергопостачання, зокрема взимку. Але, повторю, в цьому питанні дуже важливо вирішити проблему розмінування", - сказав Сайдик.

Читайте такожСпецпредставник ОБСЄ: озброєння калібром менше 100 мм будуть відводити в два етапи

Він зазначив, що робоча група з економічних питань також сконцентрована на проблемі відновлення водопостачання.

"Сьогодні вона продовжила розмову про це, але, знову ж таки, це пов'язано з питанням розмінування території", - сказав спецпредставник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Сайдик заявив, що без розмінування територій на Донбасі неможливо досягти прогресу в гуманітарних, економічних і політичних питаннях.