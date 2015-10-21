На більшій частині України сьогодні буде лити дощ

Про це повідомляє Гідрометцентр.

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Зокрема, в східних областях очікується температура від +6 до +10, у центральних - від +6 до +11, у південних - від +10 до +15, у західних - від +7 до +12, у північних - від +5 до +9.

В Києві цілий день буде дощ, температура від +5 до +7.