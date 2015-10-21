Дослідження: лідером з реформ стало сільське господарство, аутсайдером — енергетика

Про це йдеться у дослідженні газети Сегодня.иа.

За оцінкою видання, рівно рік з дня підписання Коаліційної угоди в сільському господарстві реформи виконані на 80%.

Читайте такожАналітики Stratfor розповіли, хто може змінити на посту лідерів Казахстану та Узбекистану (інфографіка)

Так, Мінагрополітики розробило Єдину комплексну стратегію розвитку АПК на період до 2020 року і успішно гармонізує законодавство про безпеку харчових продуктів з вимогами ЄС. Крім того, міністерство ініціювало масштабні перевірки та фінансову діагностику держпідприємств, далі інших відомств просунулося в проведенні відкритих конкурсів на посади директорів ДП.

Друге місце після аграрних редакція присудила реформ децентралізації — 76%.

«Майже завершені реформи децентралізації та сільського господарства, а от з енергетикою запізнюємося», — резюмують автори дослідження, оцінивши прогрес реформування цієї сфери в 31%.

Серед аутсайдерів також реформа публічної адміністрації (33%), реформа системи органів правопорядку (41%), оновлення влади і антикорупційна реформа (45%). Дещо краще, за оцінкою авторів дослідження, справи йдуть з реформуванням судової системи (64%), системи нацбезпеки і оборони, а також охорони здоров'я (по 55%).

Реформа регуляторної політики та конституційна реформа виконано на 56%. В цілому, Коаліційну угоду виконано на третину.

«Немає оцінки просування по реформі ЖКГ, фінсектора, інфраструктури і екологічної політики. Не бачимо ми і обіцяного в угоді прискореного економічного зростання», — йдеться в дослідженні.

Низькі темпи реформування країни, на думку опитаних редакцією експертів, багато в чому пов'язані з недостатньою кількістю пленарних засідань Верховної Ради, низькою продуктивністю роботи нардепів і фракціями, які «не можуть змусити депутатів відвідувати засідання».