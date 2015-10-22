На Донеччині СБУ викрила схованку з 20 кілограмами тротилу
За даними відомства, вибухівку мали використати для терактів під час місцевих виборів.
Як повідомляє прес-центру СБУ, під час оперативно-розшукових заходів у лісосмузі поблизу села Зайцеве співробітники військової контррозвідки СБУ виявили схованку з понад 20 кілограмами тротилу з електродетонаторами.
За даними відомства, вибухівку диверсанти планували використати для вчинення терактів. Триває слідство.
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Крім того, в районі селища Гольмівське СБУ заблокувала спробу перетину диверсантами лінії розмежування для здійснення терористичних актів.
Загалом СБУ повідомляє, що посилила роботу через активізацію диверсійних груп терористів у районі проведення АТО напередодні проведення місцевих виборів.
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