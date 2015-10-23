На суші, на воді, у повітрі: Півтисячі десантників відточили бойові навички на житомирському полігоні (фото, відео)

Як повідомляє Житомир.info, головне завдання навчань – проникнути в тил і знищити ворога: здолавши водну перешкоду, до роботи беруться артилеристи, які вражають умовні цілі ворога зосередженим вогнем.

"Батальйон виконував завдання по знищенню противника на закріплених позиціях. Спочатку відпрацювала армійська авіація, потім відпрацювала артилерія старшого начальника, яку він запросив. Це були самохідні установки 2С1 "Гвоздика", БМ-21 "Град" 1 і міномети, які знаходяться у підпорядкуванні, в штаті командира батальйону", - сказав командир 95-ї Житомирської окремої аеромобільної бригади Олег Гуть.

За словами командувача Високомобільними десантними військами ЗСУ Михайла Забродського, у ході навчань відпрацьовано 5 етапів, 5 бойових завдань.

"Унікальність тільки в тому, що на цих навчаннях відпрацьовуються питання, які реально приходиться вирішувати підрозділам ВДВ в ході проведення АТО. Зокрема, підготовка до рейдових дій, ведення рейдових дій, захоплення і знищення об'єктів і тилу противника", - зазначив Забродський.

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Як зазначається, після 4-х днів навчання бійці зізнаються, погода вносила свої корективи, тож через дощі і негоду їм щоразу доводилося потрапляти у нестандартні ситуації. Втім, своєю роботою вони задоволені.

Тепер, за даними видання, на бійців чекає робота над помилками і вже найближчим часом вони повернуться на свої позиції на Сході України.