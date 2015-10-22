Бійці батальйону "Айдар" повернулись на фронт – начальник штабу
Бійці батальйону "Айдар" пройшли бойове злагодження і повернулися у зону АТО.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє начальник штабу батальйону Валентин Лихоліт.
"Нарешті настав той час, коли всі бійці батальйону "Айдар" пройшли бойове злагодження і повернулися на передову з новими силами та навичками, щоб захищати рідну Україну", - йдеться в повідомленні.
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За його словами, бійці батальйону будуть тримати другу лінію оборони в Донецькій області.
"На жаль, нас не повернули до Луганської області, а на даний момент ми триматимемо другу лінію оборони в Донецькій області. Вже на сьогоднішній день працює штаб, зводяться опорні пункти, відбувається розселення бійців, і врешті-решт Міністерство оборони України забезпечило бійців зимовим одягом і взуттям", - зазначив він.