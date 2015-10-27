Держкіно заборонило до показу в Україні серіал "Бригада"

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно на підставі рішення Експертної комісії з питань поширення і демонстрації фільмів при Держкіно.

Так, протягом вересня-жовтня 2015 року відмовлено в державній реєстрації серіалам: "Синдром дракона", реж. Хомерікі Н., 2012р., "Тільки ти", реж. А.Семенова, 2011р. і анульовані державні реєстрації та скасовані прокатні посвідчення фільмам "Вулиці розбитих ліхтарів" – 5, реж. А. Ігудін, К. Капіца, . 2003р., "Ми з майбутнього", реж. Малюков А., 2008 р., "Історія льотчика", реж. А. Каплун, А. Миколаєва, 2009 р. "Бригада", реж. А. Сидоров, р. в. 2002, "Полювання на піранью (Піранья)", реж. А. Кавун, 2006 р., "Конвой PQ-17", реж. Котт А., 2004 р., "Станиця", реж. Шевельков Ст., 2013р.

Читайте такожВ Україні заборонили ще три російські серіали та фільм

Голова Держкіно Пилип Іллєнко зазначив: "Ця робота, яка триває вже другий рік, спрямована не тільки на зменшення впливу російської пропаганди, ідеології на свідомість наших громадян, але і на стимулювання та створення передумов, у тому числі й економічних, для виробництва власного кіно - і телеконтенту належної якості та змісту".

Читайте такожСеріал "Гра престолів" став рекордсменом "Еммі" (фотогалерея)

Довідка. "Бригада" - культовий російський багатосерійний фільм 2002 р., отримав колосальну популярність і величезну кількість відгуків (у тому числі різко критичних). Фільм складається з 15 серій, зображувані в ньому події охоплюють період з 1989 по 2000 рік: у центрі сюжету - історія злочинного угруповання з чотирьох кращих друзів і насамперед лідера гурту, Олександра Бєлова (на прізвисько Саша Білий). Знятий кінокомпанією "Аватар Фільм".

5 лютого 2015 року Верховна Рада заборонила розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подачу позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових або силових формувань РФ або окремих представників, і фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний з діяльністю зазначених органів чи формувань.