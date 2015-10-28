Російські експерти розкритикували Кремль, звинувативши у провалі кампанії допомоги біженцям з України

Такий висновок випливає з доповіді експертів Комітету громадянських ініціатив (КГІ) Олексія Кудріна, повідомляє РБК.

Згідно з доповіддю, дані ФМС РФ не дають змоги до кінця зрозуміти, скільки українців, з числа 1 млн біженців, які прибули в РФ з 1 квітня 2014-го (цифри ФМС РФ), отримали статус біженця, яка точна кількість отримали тимчасовий притулок, скільки людей його подовжили (цей статус потрібно регулярно продовжувати) і скільки переселенців стали учасниками держпрограми добровільного переселення співвітчизників, констатують експерти.

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«Створюється враження, що ці цифри навмисне приховуються від громадськості», — йдеться в доповіді.

Російські експерти наводять власну статистику, отриману з різних джерел: статус біженця надано всього 317 тис. переселенців, статус тимчасового притулку — 378 тис., а учасниками держпрограми переселення стали 40 тис. вихідців з України.

Автори доповіді констатують, що матеріальних благ, які дають ці форми легалізації в Росії, недостатньо, але щоб їх отримати, найчастіше потрібно пройти довгі бюрократичні процедури.

Крім цього, згідно з доповіддю, до цих пір не вирішено питання з наданням медичної допомоги біженцям через відсутність у них поліса медичного страхування, не вирішено проблему з виплатою пенсій по старості та інвалідності.

Експерти кудрінского комітету констатують, що Росія не зуміла ефективно використовувати трудовий потенціал біженців з України, які за своєю професійною підготовкою вигідно відрізняються від трудових мігрантів з Середньої Азії.

«Розподіл біженців по суб'єктам РФ проводилося без урахування наявних у них професії, спеціальностей, — йдеться в доповіді. — Приїхавши на місце призначення, багатьом доводилося працевлаштуватися не за спеціальністю, що негативно позначиться на їхніх професійних навичках. Досвідчені інженери і професіонали технічних спеціальностей змушені працювати вантажниками і будівельниками, щоб якось прогодувати сім'ю і оплатити тимчасове проживання».

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Основне навантаження щодо розселення біженців, надання їм гуманітарної допомоги, пошуку і наданню роботи «взяли на себе російські громадяни від Ростова до Владивостока», роблять висновок автори доповіді, ФМС ж не змогла організувати чітку роботу з переселенцями, хоча для цього і створювалася.

Відзначається, що з авторами доповіді згодна також керівник комітету «Громадянське сприяння» Світлана Ганнушкіна. На її думку, в Росії зовсім відсутній інститут притулку як форма легалізації приїжджих. «У нас є непогана законодавча база, але вона не виконується...Все це призводить до корупції: щоб отримати тимчасовий притулок, багато приїжджих платять від 70 до 180 тис. руб.», — наводить цифри Ганнушкіна.