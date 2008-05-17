Позбавлений прав водій збив на смерть двох жінок

У Запоріжжі позбавлений водійських прав автомобіліст збив на смерть двох жінок.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому міськуправлінні державтоінспекції, інцидент стався напередодні у Хортицькому районі Запоріжжя.

"На перехресті вул. Новгородської та Гудименка автомобіль "ВАЗ 21-112" збив двох пішоходів. Від отриманих травм обидві жінки померли на місці події. Водій із місця ДТП втік", – поінформували в ДАІ.

Також в автоінспекції зазначили, що зловмисника затримано, його особу встановлено.

"Встановлено, що даний водій їздив, не маючи прав на водіння: даних документів його за рішенням суду позбавили в лютому 2008 р. строком на два роки", - сказали в ДАІ.