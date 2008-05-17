Прокуратура порушила справу проти «тушоночних» провокаторів

Прокуратура Голосіївського району міста Києва на підставі повідомлення секретаря Київради Олеся Довгого порушила кримінальну справу щодо осіб, які розповсюджували набори недоброякісних продуктів нібито від імені Блоку Леоніда Черновецького. Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому прес-службою прокуратури міста Києва.

Згідно з ним, справу було порушено за ст. 157 ч. 3 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права) щодо осіб, які 12-15 травня шляхом обману розповсюджували нібито від імені Блоку Черновецького продуктові набори. Прокуратурою встановлено, що дії осіб мали на меті дискредитацію Блоку Леоніда Черновецького на виборах, а продукти харчування не відповідали вимогам законів «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Також у вказаній кримінальній справі дані доручення Головному управлінню СБУ у місті Києві та Київській області та Головному управлінню МВС України в місті Києві встановити всіх осіб, причетних до зазначених подій.