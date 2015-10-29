У Чернівцях перейменували півсотні вулиць

Як передає кореспондент УНІАН, питання про перейменування вулиць розглядалося на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Згідно з прийнятим рішенням, семи вулицям та провулкам повернули історичні назви. Таким чином у Чернівцях знову з’явилися вулиці Банкова, Синагоги, Кобринської, провулок Шпитальний.

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Ряд вулиць і провулків отримали назви на честь видатних особистостей: Івана Мазепи, Данила Галицького, Пилипа Орлика, Гетьмана Дорошенка, Богдана Крижанівського, Василя Стуса, Ярослава Мудрого та інших. Окрім того, з'явилися вулиці: Бесарабська, Лемківська та Бойківська.

Із проекту рішення про перейменування вулиць вилучили дві: Маршала Жукова та Бульвар Героїв Сталінграда, оскільки частина депутатів відмовилася перейменовувати ці вулиці. Питання щодо їх назви буде виноситися на розгляд сесії нового скликання.

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук під час сесії звернувся до топонімічної комісії виконкому міськради з проханням врахувати, що чернівецькі журналісти неодноразово наголошували на необхідності дати одній із вулиць у Чернівцях ім’я Георгія Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 9 квітня ухвалила Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки».

Законом забороняється публічне використання і пропаганда символіки таких режимів, зобов'язано перейменувати населені пункти, установи, організації, торгові марки тощо. Закон набув чинності 21 травня.