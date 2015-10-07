Інститут національної пам'яті оприлюднив 520 прізвищ, які слід стерти з карт

Вулиці і інші топоніми, названі на їхню честь, повинні бути перейменовані до 21 листопада 2015 року, пише ZN.UA.

На сайті інституту опублікований перелік осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, вищих органах влади СРСР, УРСР, інших союзних або автономних радянських республіках, співробітників ЧК—ГПУ—НКВС—КДБ, учасників жовтневого перевороту 1917 року. Зокрема, під декомунізацію підпадають ті, хто встановлював радянську владу в Україні, переслідував учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

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У представленому списку коротко зазначені злочини згаданих осіб, наприклад: "Молотов В'ячеслав Михайлович - голова РНК СРСР в 1930-1941 рр., один з організаторів Голодомору 1932-1933 рр., співорганізатор військового злочину "Катинський розстріл". Брав участь у створенні сталінського ГУЛАГу (1934 р.). Візував після Сталіна розстрільні списки. 23 серпня 1939 р. підписав Пакт Молотова-Ріббентропа". Таким чином пояснюється, чому те чи інше ім'я повинно зникнути з вулиць українських міст.

В Україні досі є вулиці, названі на честь організаторів Голодомору Лазаря Кагановича, Станіслава Косіора, Григорія Петровського і Менделя Хатаєвича, на совісті яких - життя мільйонів українців, тому неприпустимо "увічнювати" і "шанувати" їх пам'ять, нагадує співробітник Інституту національної пам'яті Богдан Короленко.

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"Серед осіб, чиї прізвища увічнені в радянських назвах, є і комічні приклади. Зокрема, Мойсей Муринсон, в честь якого названа вулиця у Чернігові, свого часу вкрав на вокзалі валізу, і його схопила поліція. У відділку виявилося, що у валізі — більшовицькі прокламації. Злодій помилково її вкрав, але радянська пропаганда зробила з нього полум'яного революціонера", – розповів Короленко.

Список складений істориками для зручності місцевих громад, які обирають нові імена комуністичним вулицями згідно із законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", який набув чинності 21 травня.

За словами Короленка, представлений список не є вичерпним і співробітники УІНП продовжують над ним працювати.

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У вересні Український інститут національної пам'яті звернувся до київського міського голови Віталія Кличка про необхідність демонтувати ряд пам'ятників і пам'ятних знаків. Як зазначає інститут, "більше сотні столичних пам'ятників і пам'ятних знаків досі прославляють більшовицьких діячів - тих, хто зі зброєю в руках боровся проти українських військ або санкціонував окупацію і політичні репресії".