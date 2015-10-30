ОБСЄ зафіксувала 39 вибухів біля Донецька

Про це йдеться у звіті місії за 29 жовтня, опублікованому сьогодні.

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Представники ОБСЄ заявили про збільшення частоти вибухів біля Донецького аеропорту.

Спостерігачі місії зазначають, що під час перебування на спостережному пункті Спільного центру з контролю та координації на центральному залізничному вокзалі Донецька (6 км ні північний захід від міського центру), вони "у цілому чули 39 вибухів та декілька черг вогню із стрілецької зброї, більшість із яких сталися на відстані 7-10 км на південь від займаних ними позицій".

Разом з тим, під час перебування у підконтрольній бойовикам "ДНР" Горлівці, інструктори місії чули приблизно 30 пострілів з автоматичних гранатометів, декілька окремих випадків застосування стрілецької зброї та вогонь із великокаліберного кулемету на відстані 3-4 км на південний захід від місця їх перебування.

Також місія зафіксувала три невстановлених вибухи на північний схід від контрольованого урядом України села Анадоль (39 км на північ від Маріуполя), а також два окремих невстановлених вибухи з північного сходу та півночі від Авдіївки (41 км на північ від Маріуполя).