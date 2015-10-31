У Сватовому сапери завершили очищення зовнішнього сховища і почали роботу на складі боєприпасів
У Сватовому військові сапери завершили очищення зовнішнього периметру сховища і почали роботу всередині складу боєприпасів.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Загалом день, що минає у зоні проведення АТО пройшов без порушень Мінських домовленостей.
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Триває відновлення інфраструктури Донбасу. «За сприяння підрозділів цивільно-військового співробітництва для відновлення шкіл у населених пунктах Луганське та Миронівське було доставлено будівельні матеріали (пісок, цегла, шпаклівка, ґрунтовка та інше). Для опалення осель до Луганського було доставлено 15 тон вугілля», - йдеться у повідомленні.
Військові, які несуть службу на передовій, теж не залишаються без уваги волонтерських організацій. «До наших бійців у населених пунктах Старогнатівка, Новопавлівка, Гранітне та інших було доставлено продукти харчування, теплий одяг, воду та засоби гігієни», - повідомляють у штабі АТО.