У людського горя немає кордонів – Яценюк і Гройсман висловили співчуття родинам загиблих на Синаї

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк написав у Facebook: "Людське життя безцінне. Щирі співчуття рідним 224 загиблих у авіакатастрофі пасажирського літака А321, що розбився над Єгиптом. На превеликий жаль, серед пасажирів були українці. Звернувся до МЗС забезпечити родичам вичерпну допомогу".

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Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив у Facebook, що вся Україна сумує разом з родинами жертв катастрофи: "Мої співчуття рідним та близьким пасажирів літака А-321 компанії "Когалимавіа", який розбився минулої ночі над Єгиптом. За попередніми даними на борту перебувало 224 людини, з них четверо українців. На жаль, ніхто не вижив. У людського горя немає кордонів. Україна щиро сумує разом із сім’ями загиблих".

Як повідомлялося, 31 жовтня на Синаї упав російський лайнер, загинули 224 людини, що були на борту.