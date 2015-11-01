Операцію із затримання Корбана і обшукам проводив командир групи, яка штурмувала Будинок профспілок на Майдані

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

За його словами, операцією в Дніпропетровську керував генерал СБУ Валерій Шайтанов - який 18 лютого 2014 командував однією з штурмових груп, що захопила Будинок профспілок.

Він у квітні 2014-го вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковским, а в День незалежності 23 серпня 2015 року нагороджений президентом України звання "генерал-майор.

Читайте такожКорбан розповів подробиці свого затримання

"Звернув увагу, що на затримання і обшуки в Дніпропетровськ 31 жовтня виїжджали бронеавтомобілі "Кугуар" з кулеметами, які не часто зустрінеш на фронті, і мікроавтобуси "Альфи" з донецькими номерами.Виявляється, операція була здійснена 8-м управлінням Центру спеціальних операцій з боротьби з тероризмом СБУ "Альфа" під командуванням заступника начальника ЦСО Валерія Шайтанова", - написав Бутусов.

Група Шайтанова базується в Донецькій області, це їх машини - "у інших підрозділів такого немає".

Бутусов розповів, що в квітні 2014-го року один з офіцерів "Альфи" повідомив, що командир "Альфи" В. Човганюк та його заступник полковник Валерій Шайтанов саботують накази командування і не дозволяють відкривати вогонь по терористах, що оточили аеродром.

Всіх командирів "Альфи" призначала при Януковичі одна людина - начальник охорони Януковича Костянтин Кобзар.

В "Альфі" виник гострий конфлікт. Низка офіцерів були обурені контактами з терористами, і вимагали дати їм можливість атакувати.

Читайте такожУ Корбана діагностували інфаркт, проте слідчі дії продовжились - УКРОП

Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі сТурчиновым. За підсумками засідання, Човганюк і Шайтанов були зняті з командування спецпідрозділом "Альфа", однак 23 серпня 2015 року, на день Незалежності, стало відомо, що указом президента України полковнику Шайтанову було присвоєно звання "генерал-майор".