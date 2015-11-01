Операцію із затримання Корбана і обшукам проводив командир групи, яка штурмувала Будинок профспілок на Майдані
Операцію із затримання Корбана та обшуків офісів партії у Дніпропетровську проводив командир групи, яка штурмувала Будинок профспілок на Майдані під час зачистки активістів.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.
За його словами, операцією в Дніпропетровську керував генерал СБУ Валерій Шайтанов - який 18 лютого 2014 командував однією з штурмових груп, що захопила Будинок профспілок.
Він у квітні 2014-го вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковским, а в День незалежності 23 серпня 2015 року нагороджений президентом України звання "генерал-майор.
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"Звернув увагу, що на затримання і обшуки в Дніпропетровськ 31 жовтня виїжджали бронеавтомобілі "Кугуар" з кулеметами, які не часто зустрінеш на фронті, і мікроавтобуси "Альфи" з донецькими номерами.Виявляється, операція була здійснена 8-м управлінням Центру спеціальних операцій з боротьби з тероризмом СБУ "Альфа" під командуванням заступника начальника ЦСО Валерія Шайтанова", - написав Бутусов.
Група Шайтанова базується в Донецькій області, це їх машини - "у інших підрозділів такого немає".
Бутусов розповів, що в квітні 2014-го року один з офіцерів "Альфи" повідомив, що командир "Альфи" В. Човганюк та його заступник полковник Валерій Шайтанов саботують накази командування і не дозволяють відкривати вогонь по терористах, що оточили аеродром.
Всіх командирів "Альфи" призначала при Януковичі одна людина - начальник охорони Януковича Костянтин Кобзар.
В "Альфі" виник гострий конфлікт. Низка офіцерів були обурені контактами з терористами, і вимагали дати їм можливість атакувати.
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Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі сТурчиновым. За підсумками засідання, Човганюк і Шайтанов були зняті з командування спецпідрозділом "Альфа", однак 23 серпня 2015 року, на день Незалежності, стало відомо, що указом президента України полковнику Шайтанову було присвоєно звання "генерал-майор".
Операцією в Дніпропетровську керував генерал СБУ Валерій Шайтанів - який 18 лютого 2014 командував однією з штурмів...Posted by Юрій Бутусов on 31 жовтня 2015 р.