Під Волновахою жінка підірвалася на міні, з початку року - 12-й подібний випадок

В районі села Березове жінка вийшла з машини, зійшла з дороги в поле й підірвався на міні. Жінка, 1953 року народження, загинула на місці.

Повідомлення про пригоду надійшло до чергової частини міліції Волновахи сьогодні близько 10.00 від медиків «швидкої». На місце пригоди було направлено слідчо-оперативну групу.

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За словами свідків, на узбіччі були таблички з написом «Обережно, міни».

З початку року це вже 12-й подібний нещасний випадок біля цього населеного пункту.

Всього з початку року від підривів на розтяжках, мінах та інших невідомих вибухових пристроях у Донецькій області загинули 23 мирних жителя. Із них 4 дитини, 8 жінок та 11 чоловіків. Поранено 67 осіб (5 дітей, 27 жінок і 35 чоловіків).

Таким чином, всього постраждали 90 осіб. Із них 35 осіб - підірвалися на розтяжках, із них 12 - безпосередньо біля селища Березове.