В зоні АТО загинули двоє військових, що підірвались на мінах - "Донбас"

Про це повідомив представник батальйону "Донбас" Євген Шевченко, передає "112 Україна".

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"Хлопці, які прибули на допомогу, також підірвалися на міні. Там у них двоє або троє поранених серед військовослужбовців, якщо не помиляюся, це 37-й батальйон. Тобто один загиблий у нас і один загиблий у них, і 5 поранених, з них двоє з батальйону "Донбас" і троє військовослужбовців", -зазначив Шевченко.

За його словами, один з поранених бійців "Донбасу" зараз у важкому стані, але його життю ніщо не загрожує. Ще один військовий поранений легко.

"Схоже на характер роботи диверсійно-розвідувальної групи противника на наших позиціях, безпосередньо за лінією розмежування", - вважає Євген Шевченко.

Зазначимо, вчора спікер АП з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що в зоні АТО двоє військових підірвались на розтяжках, але загиблих не було.