У зоні АТО день минув без обстрілів - штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"День у зоні проведення АТО пройшов без порушень Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові сапери продовжують розмінування Вуглегірської ТЕС в напрямку Михайлівки та Майорська.

Також, за даними штабу, не припиняються роботи у Сватовому, де 29 жовтня сталася пожежа на військовому складі.

Очищено прилеглу територію та зовнішній периметр складу. На прохання місцевих жителів місця для знищення виявлених вибухонебезпечних предметів перенесено з кар’єрів до іншого місця, подалі від населеного пункту, сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що волонтери із Запоріжжя доставили продукти харчування для жителів Бердянського, Лебединського, Сопиного та Чермалика.