У Сватовому невідомі залякують людей потужним вибухом та закликають залишити місто
У Сватовому Луганської області, де напередодні стався вибух на складі боєприпасів, невідомі розповсюджують інформацію про те, що очікується "потужний вибух".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Луганської ОВЦА Георгій Тука.
Читайте такожУ Сватовому знайшли тіла двох саперів, які загинули в результаті пожежі на складах ЗСУ
"Покидьки розповсюджують інформацію серед місцевих мешканців про те, що очікується "потужний вибух", закликаючи людей покидати місто. Прошу СБУ виявити таких мерзотників і прилюдно покарати їх!!! Покарати будь-якими методами!!!" - наголосив він.
При цьому Тука зазначив, що жодних "мін з детонаторами" на складі не було. Все зберігалось так, як належить.
Сватово.Комусь аж кортить розхитати країну зсередини!По-перше: ніяких "мін з детонаторами" на складі не було! Все збер...Posted by George Tuka on 2 ноября 2015 г.
Як повідомлялося, 29 жовтня сталися вибухи та пожежа на військових складах у місті Сватове Луганської області.