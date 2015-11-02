У Сватовому невідомі залякують людей потужним вибухом та закликають залишити місто

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Луганської ОВЦА Георгій Тука.

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"Покидьки розповсюджують інформацію серед місцевих мешканців про те, що очікується "потужний вибух", закликаючи людей покидати місто. Прошу СБУ виявити таких мерзотників і прилюдно покарати їх!!! Покарати будь-якими методами!!!" - наголосив він.

При цьому Тука зазначив, що жодних "мін з детонаторами" на складі не було. Все зберігалось так, як належить.

Сватово.Комусь аж кортить розхитати країну зсередини!По-перше: ніяких "мін з детонаторами" на складі не було! Все збер... Posted by George Tuka on 2 ноября 2015 г.

Як повідомлялося, 29 жовтня сталися вибухи та пожежа на військових складах у місті Сватове Луганської області.