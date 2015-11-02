В Одесі городяни несуть квіти до Генконсульства РФ, висловлюючи співчуття у зв'язку із загиблими в авіакатастрофі в Єгипті

Як передає кореспондент УНІАН, городяни складають квіти під парканом будівлі консульства, розташованого на Гагарінському плато. Крім живих квітів, люди приносять дитячі іграшки та лампадки.

Городяни також залишають розкритими аркуші паперу з написами: «Росія, ми сумуємо разом з тобою. Одеса», «Одеса з тобою» і т. п.

Частина іграшок і квітів прикріплені до паркану, оскільки вже не поміщаються на вузькому тротуарі.

Читайте такожУ "Когалимавіа" заявили, що при падінні екіпаж повністю втратив контроль над літаком

Серед тих, хто висловлює скорботу, багато ідеологічних опонентів – патріоти України і проросійськи налаштовані. Вони зазначають, що загиблі над Сінаєм не винні у війні.

Як повідомляв УНІАН, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-еш-Шейх - Санкт-Петербург, зазнав аварії 31 жовтня за півгодини після вильоту, за 100 км на південь від адміністративного центру єгипетської провінції Північний Синай міста Ель-Аріш поблизу населеного пункту Ель-Хасна.