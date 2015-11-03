Порошенко невідкладно розглядатиме питання про громадянство іноземців-захисників України

Про це глава держави сказав у відповіді на електронну петицію № 22/000504-еп "Дать гражданство иностранцам, которые защищали и защищают Украину в зоне боевых действий", розміщену на сайті президента.

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"Ураховуючи нагальну потребу у вирішенні питання прийняття до громадянства України іноземних громадян, які захищали або захищають територіальну цілісність, у разі надходження до Комісії при президентові України з питань громадянства документів зазначених осіб вони будуть невідкладно розглянуті мною, як главою держави, та буде прийнято рішення відповідно до законодавства", - йдеться у відповіді.

Петро Порошенко також зазначив, що доручив МВС та Державній міграційній службі без зволікань надавати консультаційну допомогу особам, які захищали та захищають цілісність нашої держави, з питань набуття ними громадянства України, здійснювати детальне роз’яснення відповідних процедур з порушених питань, забезпечувати оперативний розгляд матеріалів, а також в повній мірі реалізовувати надані їм повноваження щодо забезпечення проживання або безстрокового перебування таких осіб на території України на законних підставах, адже "органи державної влади несуть безумовний обов’язок перед патріотами".

Глава держави при цьому нагадав, що парламентом 6 жовтня цього року було прийнято закон, яким, зокрема, передбачається можливість проходження іноземцями та особами без громадянства військової служби у Збройних силах України, а також прийнято у першому читанні законопроект щодо спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України.

"Прийняття законопроекту дасть змогу у спрощеному порядку набувати громадянство України іноземцями та особами без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України", - зазначив президент.