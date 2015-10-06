Рада дозволила іноземцям служити в армії

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому відповідного законопроекту №2389 проголосували 229 народних депутатів.

Даним законом внесені зміни в закон «Про військовий обов'язок і військову службу», згідно з якими до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які згідно з законом проходять військову службу в Збройних силах України.

Також внесено зміни до статті 5 закону про Збройні сили, згідно з якими окремі посади працівників ЗСУ можуть комплектуватися громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу у порядку, визначеному законом.

Відповідно до закону, іноземці та особи без громадянства, які вперше приймаються на військову службу в ЗСУ, приймають офіційні зобов'язання неухильно дотримуватися Конституції та законів України, сумлінно виконувати обов'язки військової служби.

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Крім того, прийнятим законом посилена кримінальна відповідальність за фінансування найманців з метою використання у збройних конфліктах. Змінами до статті 447 Кримінального кодексу України передбачено, що вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах, військових або насильницьких діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, перешкоджання діяльності органів державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання найманців у збройних конфліктах, військових або насильницьких діях караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Ті ж діяння, вчинені службовою особою з використанням службового становища, караються позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без неї. Такі ж дії, які призвели до загибелі людини, караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без неї.

Крім того, передбачено, що участь найманця у збройному конфлікті, військових або насильницьких діях карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.