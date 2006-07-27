Мінпаливенерго звинувачує російську сторону

Міністерство палива і енергетики України заявляє, що затягування з проведенням зборів учасників ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку ГТС України» шкодить інвестиційній співпраці між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

У повідомленні наголошується, що Мінпаливенерго констатує уповільнення темпів роботи консорціуму в останні місяці. «Перш за все, це визначається незгодою російської сторони на скликання зборів учасників консорціуму», - сказано в повідомленні.

Як повідомили в Мінпаливенерго, українською стороною зроблено всі необхідні кроки для забезпечення першої фази будівництва газопроводу «Богородчани-Ужгород»: завершено роботи з відведення земель, які є важливою передумовою для початку будівництва, завершується робота з погодження договорів на поставки трубної продукції.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися найближчим часом провести збори учасників ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України».

Міжнародний консорціум з управлінню і розвитку газотранспортної системи України створено відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів Росії і України про стратегічну співпрацю в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року. Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» були підписані 29 жовтня 2002 року.

Передбачалася також можливість участі Німеччини в консорціумі, проте до нині це питання не вирішене.

31 серпня 2004 року збори учасників ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку ГТС України» погоджували перехід до реалізації інвестиційної фази консорціуму з 1 вересня 2004 року. Першим етапом інвестиційної фази визначено будівництво магістрального газопроводу «Богородчани-Ужгород» протяжністю 234 км.

ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку ГТС України» передбачає будівництво нового газопроводу «Новопсков-Ужгород», яким Україна і Росія і домовилися спільно управляти. «Богородчани-Ужгород» - це перший етап будівництва цього газопроводу.