Турчинов згадав Сергія Корольова і заявив про ракетний потенціал України в боротьбі з агресором

Як поінформували УНІАН в прес-службі РНБО, про це йдеться у вітанні Турчинова з нагоди Дня ракетних військ і артилерії.

Секретар РНБО зазначив, що одне зі стратегічних завдань України - відродження ракетного потенціалу держави, здатного забезпечити захист України від агресії.

Він нагадав, що Україна завжди була ракетною державою: "Наші видатні земляки, такі як Сергій Корольов, Михайло Янгель та інші заклали фундамент світового ракетобудування".

Саме тому, за словами Турчинова, відродження українського ракетного потенціалу, "що системно знищувався протягом останніх років", - один із найважливіших пріоритетів, яким опікується РНБО.

"Україна має все для цього: і промислово-технічний потенціал, і наукові розробки, і велику кількість професіоналів високого рівня", - наголосив секретар РНБО.

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Він додав, що мова йде як про мирний космос, так і про розвиток військових технологій.

"Коли ми говоримо про мирний космос, про міжнародну співпрацю і кооперацію в цьому питанні, то, в першу чергу, це стосується таких напрацювань, як потужні ракетоносії "Зеніт", найсучасніші технології морських, повітряних та наземних стартових ракетних комплексів тощо", - сказав Турчинов, підкресливши, що в умовах агресії Російської Федерації надзвичайно важливим напрямком є розвиток військових ракетних технологій.

На думку Турчинова, вітчизняний військово-промисловий комплекс повинен повністю забезпечити потреби Збройних сил України найсучаснішими ракетами, "здатними вражати різні надземні, надводні та повітря цілі: бронетехніку, літаки, кораблі, фортифікаційні споруди та живу силу ворога, при необхідності завдаючи нищівних ударів на далеких відстанях».

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"Тільки потужний і надійний ракетний щит зможе захистити нашу країну від зазіхань агресора", - переконаний Турчинов.