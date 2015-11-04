Під час заворушень в Одесі 2 травня тілесні ушкодження отримали 208 осіб - звіт

Про це йдеться у звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи про розслідування трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі, представленому сьогодні в Києві.

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"Відповідно до офіційної статистики, 208 осіб зазнали тілесних ушкоджень (у тому числі 34 правоохоронці, 6 з яких дістали вогнепальні поранення)", - йдеться в документі.

У Раді Європи зазначають, що "як і під час подій на Майдані багато з тих, хто отримував медичну допомогу в офіційних установах, не вказували своїх справжніх прізвищ та адрес. Більше того, деякі особи, навіть ті, кого було серйозно поранено під час актів насилля, нібито не зверталися за медичною допомогою до офіційних установ через побоювання переслідування".

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Кількох осіб одразу застрелили в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

Всього тоді загинули 48 осіб, за медичною допомогою звернулися близько 300 постраждалих.