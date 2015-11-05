Після обшуків української бібліотеки у Москві Путін поскаржився на становище руських читалень за кордоном

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив на засіданні п'ятого Всесвітнього конгресу російських співвітчизників, які проживають за кордоном.

«Нас не може не турбувати те, що в ряді країн, переслідуючи політичні цілі, цілеспрямовано руйнується система освіти російською мовою, під надуманими приводами ускладнюють роботу російських театрів, бібліотек, культурних центрів», - сказав Путін.

Він заявив, що підготовлено концепцію освіти російською мовою за кордоном, і метою таких шкіл є «просування вітчизняних методик освіти».

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Бібліотеці української літератури в Москві проходив обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Через підкинуту заборонену в РФ книжку 30 жовтня було поміщено під домашній арешт строком на два місяці директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталію Шаріну.

1 листопада муніципальний депутат округу Якиманка міста Москви Дмитро Захаров, який написав донос на Бібліотеку української літератури, з групою молодих людей прибув до Українського культурного Центру на Арбаті з метою перевірити «чи ведеться тут антиросійська пропаганда».

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2 листопада російські правоохоронці допитували завідувачку відділу комплектування Бібліотеки української літератури в Москві Тетяну Мунтян.