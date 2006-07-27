Кабмін вирішив ліквідувати військові кафедри у ряді вузів

Кабінет Міністрів України вирішив ліквідувати кафедри військової підготовки у ряді вищих навчальних закладах.

Текст відповідної постанови Кабміну від 26 липня №1025 розміщено на урядовому порталі.

Зокрема, ухвалено рішення про ліквідацію до 30 жовтня 2008 року кафедр військової підготовки при Академії муніципального управління (м. Київ), Державній льотній академії України (м. Кіровоград), Дніпропетровському національному університеті, Київському національному університеті технології і дизайну, Національному аграрному університеті України (м. Київ), Національному транспортному університеті (м. Київ), Національному університеті водного господарства і природокористування (м. Рівне), Національній металургійній академії України (м. Дніпропетровськ); Одеській державній академії будівництва і архітектури, Одеському державному екологічному університеті, Одеській національній академії зв`язку імені О.Попова, Одеській національній морській академії, Одеській національній юридичній академії, Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Луганськ), Харківському державному технічному університеті будівництва і архітектури, Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича, а також кафедр медицини катастроф і військової медицини при Запорізькому інституті удосконалення лікарів і Харківській державній медичній академії післядипломної освіти.

До 30 жовтня 2009 року вирішено ліквідувати кафедру медицини катастроф і військової медицини Національного фармацевтичного університету (м. Харків), а до 30 жовтня 2010 р. – Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці), Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, Дніпропетровської державної медичної академії; Донецького державного медичного університету ім. М. Горького, Івано-Франківського державного медичного університету, Кримського державного медичного університету імені С. Георгієвського (м. Сімферополь), Луганського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Одеського державного медичного університету, Сумського державного університету, Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), Ужгородського національного університету.

Постанова набуває чинності з 25 червня 2007 року.