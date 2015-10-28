Мін'юст запроваджує новий сервіс - електронний апостиль

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Ми запроваджуємо на підставі рішення уряду новий прогресивний сервіс - це електронний апостиль", - сказав він.

Петренко пояснив, що апостиль - це відповідне посвідчення документів некомерційного характеру, яке отримують в органах юстиції для подання у відповідні компетентні органи за кордон. Мова йде про договори купівлі-продажу, які засвідчуються нотаріально, рішення судів, свідоцтва про народження".

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За словами Петренка, 120 тисяч українців щорічно звертаються в органи юстиції за отриманням апостиля, при цьому його видача концентрувалася виключно в Києві.

Як сказав міністр, Україна приєдналася до електронного сервісу видачі апостиля, який існує в 23 країнах. "Зараз фактично український громадянин за місцем свого проживання у будь-який орган РАГСу подає необхідні документи для посвідчення їх апостилем електронним", - зазначив Петренко.

За його словами, роздрукувати готовий документ можна вже через 24 години завдяки приєднанню до системи електронного сервісу, а справжність документа і апостиля представники зарубіжних установ зможуть перевірити через інтернет. Також документ можна отримати у відповідному органі РАГСу.